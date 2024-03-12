Tarımda kadın eli dönemi

Dünya genelinde, çalışan her 4 kadından biri tarım alanında çalışıyor. Avrupa Birliği ile OECD ülkelerinde ise bu oran sadece yüzde 3 civarında. Türkiye genelinde 2022'de tarım sektöründe yaklaşık 4.9 milyon kişi çalışırken bunun 2 milyondan fazlası kadınlardan oluşuyor. TÜİK verilerine göre, çalışan kadınların yüzde 21'i tarımla geçimini sağlarken, erkekler için bu oran yüzde 14 düzeyinde. Türkiye'de toplam istihdamın 3'te birini, tarımsal istihdamın yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor.Tarımdaki kadın potansiyeli son yıllarda sadece istihdamda değil nitelikli girişim projelerinde de kendini gösteriyor. 2020'ye oranla kadın girişimci sayısı dört kat artarken hayata geçirdikleri projeler de göz doldurdu.Bu isimlerden biri de yüksek antioksidan değeri ile her derde şifa olan Amerika'nın süper meyvesi aronyayı Türkiye'ye ilk defa getirerek Dr. Aronia markasını kuran kadın girişimci Aylin Kalafatoğlu oldu. "Dikimden Hasata Hasattan Sofraya" sloganıyla aronya yetiştiriciliği konusunda A'dan Z'ye hizmet sunan Dr. Aronia, yüzde 100 organik sertifikalı fidanlarla çiftçilere eğitim, danışmanlık ve bitki besin maddesi desteği veriyor. Bahçe kurulumunda kullandıkları aronya fidanlarının yüzde 100 organik sertifikalı, uluslararası lisanslı ve Avrupa Birliği fidan pasaportlu olduklarını söyleyen Dr. Aronia Kurucusu Aylin Kalafatoğlu, "Yaklaşık 10 yıl önce çıktığımız bu yolda henüz aronya meyvesinin adını bilen yoktu. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda bu sağlıklı meyveyi ülkemizde ilk ve tek organik sertifikayla üreten kurumsal ve profesyonel bir firma olduk. Hem üretim aşamasında hem de geliştirdiğimiz ürünlerle sektörün öncü lider konumundayız ve ihracata da başladık" dedi.Bir diğer katma değerli girişime imza atan isim ise avukatlık mesleğini kenara bırakıp keçi sütünde önemli bir marka çıkaran Funda Özer Baltalı oldu. Baltalı Gıda markasıyla yüzde 100 keçi sütü ve ürünlerini yurdun dört bir yerine satan Baltalı, kısa sürede başarıya da ulaştı. Son olarak sürdürülebilirlik yatırımlarına hız veren Baltalı Gıda, enerji verimliliğine yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyerek 5.5 milyon liralık GES yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırımla yıllık 2 milyon TL tasarruf sağlanacak.