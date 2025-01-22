Tarımda planlı üretime ‘uydular’ yol gösteriyor

TARIMDA yeşil ve dijital dönüşüm uydu ve yapay zekâyla yapılıyor. Planlı üretimle en yüksek verimi, en düşük su ve gübre harcayarak almak amaçlanırken en büyük yol gösterici ise uydular olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği "TarımCebimde" uygulaması ile çiftçinin cep telefonuna ektiği ürünle ilgili bilgiler gidiyor. Uygulama ile ekilen ürünün ihtiyaç duyduğu bakım konusunda çiftçiyi yönlendirilirken ekilen ürünün rekolte tahmini de yapılabiliyor. Uydu görüntüleri, İHA'lar ve farklı görüntüleme sistemleri ile araziden ne kadar üretim gerçekleşebileceğini yanılma payı dahil hesaplanıyor.