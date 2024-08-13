Tarımda start-up rüzgârı

Türkiye'nin genç girişimcileri, tarım sektöründe sayısız yeniliğe imza atıyor. Bu yenilikçi yaklaşımlar, özellikle iklim değişikliği, su kıtlığı ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlarla başa çıkmada kritik bir rol oynuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile KOSGEB gibi devlet kurumları, tarım sektöründeki girişimlere sağlanan teşvik ve hibelerle bu yatırımları destekliyor. 2023 yılında, bu teşviklerin toplam değeri 500 milyon TL'yi aştı.Tarım sektöründe faaliyet gösteren start-up'lar, teknoloji odaklı çözümleriyle dikkat çekiyor. Akıllı tarım uygulamaları, biyoteknoloji, veri analitiği ve drone teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren bu girişimler, çiftçilerin verimliliğini artırırken, maliyetleri de düşürüyor. Özellikle genç girişimcilerin ilgi gösterdiği bu alanda, tohum aşamasındaki birçok start-up, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor.Yerli girişimciler tarafından geliştirilen ve dünya çapında ses getiren "Akıllı Tarım Teknolojileri" sayesinde çiftçiler, hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de verimliliklerini artırıyor. Bu yenilikçi uygulamalar, geleneksel tarım yöntemlerine göre yüzde 30 daha fazla verim sağlarken, su ve enerji kullanımını yüzde 50'ye varan oranlarda azaltıyor.Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayata geçirilen dijital tarım asistanları, çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor. Bu cihazlar, tarlalardaki nem, sıcaklık, toprak kalitesi gibi verileri anlık olarak izleyerek, çiftçilere en uygun sulama ve gübreleme zamanlarını bildiriyor. Böylece çiftçiler, hem zamandan tasarruf ediyor hem de kaynakları daha etkin kullanarak çevreye olan etkilerini minimize ediyorlar.Yeni nesil dron teknolojileri, tarım sektöründe devrim yaratıyor. Dronlar, tarlaların yüksek çözünürlüklü görüntülerini alarak hastalıkların erken teşhis edilmesine, zararlıların tespitine ve verimlilik analizlerine olanak tanıyor. Bu sayede, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçiliyor ve doğal dengenin korunması sağlanıyor.Tarımda enerji maliyetlerini düşüren yenilikçi bir başka teknoloji ise güneş enerjili sulama sistemleri. Bu sistemler, güneş enerjisi ile çalışan pompalar sayesinde tarlaların sulanmasını sağlıyor. Elektrik maliyetlerinden kurtulan çiftçiler, doğal enerji kaynaklarını kullanarak sürdürülebilir bir tarım uygulaması gerçekleştiriyorlar.Yapayzekâ (AI) destekli tarım yazılımları, çiftçilere üretim planlamasında rehberlik ediyor. Geçmiş yıllara ait verilerle hava durumu ve pazar taleplerini analiz eden bu yazılımlar, çiftçilere en uygun ekim zamanlarını ve ürün çeşitlerini öneriyor. Böylece, çiftçiler hem rekabet gücünü artırıyor hem de ürünlerini en uygun zamanda pazara sunarak kazançlarını maksimize ediyorlar.Akıllıseralar, tarım sektöründe bir dönüşüm yaratıyor. Bu seralar, sıcaklık, ışık, nem ve hava akışını optimize eden sensörlerle donatılmış durumda. Çiftçiler, seralarının tüm parametrelerini cep telefonları veya bilgisayarları üzerinden 7/24 izleyip kontrol edebiliyorlar. Bu da, üretimde sürekliliği sağlayarak mevsimsel değişikliklere rağmen yüksek verimlilik sağlıyor.Biyoteknolojialanındaki yenilikler, tarımda daha dayanıklı ve verimli ürünlerin yetiştirilmesine olanak tanıyor. Genetik mühendisliği sayesinde, kuraklığa, zararlılara ve hastalıklara karşı dirençli bitki türleri geliştiriliyor. Bu yenilikler, hem üretim kayıplarını azaltıyor hem de daha sürdürülebilir bir tarım için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.ge İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2023-24 sezonunun 10 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 15'lik artışla 152 milyon dolardan 175 milyon dolara çıkardı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, sofralık zeytin ihracatında sezonun tamamlanmasına 2 ay kaldığını belirtti. Bu süreçte ihracatta 200 milyon doları aşmayı hedeflediklerini aktaran Er, "Türkiye'de 85 milyon insanımızın ihtiyacını karşıladığımız gibi 116 ülkeye 65 bin 325 ton ihracat yaptık. 2024-25 sezonunda ihracatta 100 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadri Gündeş de 1 Ekim 2023'te başlayan sofralık zeytin ihracatında 10 aylık dönemde siyah zeytin ihracatının 136 milyon 735 bin dolar olduğunu, yeşil zeytin ihracatından da 39 milyon 59 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi. Gündeş, zeytin ihracatında Almanya'nın 43.1 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer aldığını söyledi.