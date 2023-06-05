Tarımda üreticiyi koruma seferberliği başlıyor

Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorumlu bakan, geçen dönem Bakan Yardımcılığı yapan İbrahim Yumaklı oldu. Yumaklı, ucuz gıda ve çiftçinin refah seferberliğini sağlamak için devraldığı koltukta yoğun bir mesaiye başlayacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim dönemi boyunca verdiği müjdeleri hayata geçirmek için çalışmaya başlayan Yumaklı'nın ajandası:Küçük üreticileri koruyucu bir yaklaşımla ortaya çıkarılan Sözleşmeli Üretim hayata geçirilecek. Gıdada arz güvenliği sağlanarak vatandaşın istediği gıdaya erişimi kolaylaşacak. Ekilmemiş bir karış toprak bırakılmadan tarımda üretim artırılacak. Kentler de üretimin bir parçası olacak, vatandaş hem ucuz gıdaya erişecek hem de şehirlerde yeşil alanlar artırılacak. Yerinde üretim-yerinde tüketim anlayışıyla tarladan sofraya kadar uzanan tedarik zinciri kısalacak, lojistik maliyetleri düşecek. Böylece ürün tazeliği muhafaza edilirken karbon salınımı azaltılarak çevre korunacak. Ayrıca Kent Tarımı ve Kent Bostanları projeleriyle yerinde istihdamı artırılacak. Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kentlerde oluşturulacak Kent Bostanları aynı zamanda şehir içinde serinleme etkisi artırılarak ekosistem hizmeti görevi görecek.Milli meselelerden olan gıda arz güvenliğinin sağlanması için Arz Güvenliği Takip Sistemi kurulacak. Böylece stratejik ürünlerin yeterliliği izlenecek, arzı yeterli olmayan ürünlerin üretimine yoğunluk verilerek vatandaşın gıdaya ulaşmada zorlanmaması sağlanacak. Çiğ süt ve kırmızı et üreticilerin gelirinin garanti altına alınması için yeni bir model gerçekleştirilecek. Böylece üretimde arz güvenliği, sürdürülebilirliği ve öngörülebilirliği sağlanacak.