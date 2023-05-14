Tarımda üretim planlı olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Yüzyılı'nda planlı tarım modelini devreye alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nda tarım sektöründe hayata geçirilecek yeni politikaları paylaştı. Dünya gündeminde üç önemli konunun olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Bunlardan ilki tarım ve gıda, ikincisi su ve üçüncüsü ise enerji. Tarım ve su insanlığın vazgeçilmezi" dedi. "Bizim hem su hem de toprak konusunda sıkıntımız var. O zaman bizim kendi üretimimizi planlamamız lazım" diyen Bakan Kirişci, planlı tarım modeline geçeceklerini kaydetti. Planlı tarım konusunda mevzuat çalışmasını hazırladıklarını anlatan Kirişci, "Planlı tarımla artık tarla, ahıl, ahır, kümes sahibi kendi istediğine göre üretim yapmayacak. Planlı üretimin gereği ne ise o şekilde üretim sağlanacak" ifadelerini kullandı.Planlı üretimin temelinde tasnifin yattığını vurgulayan Bakan Kirişci, "Ürünlerimizi iki şekilde tasnif ediyoruz. Birincisi stratejik olanlar. İkincisi de stratejik olmadığı halde üretilmesinde yarar olanlar" diye konuştu. Stratejik ürünlerin belli olduğunu ve bunların arz güvenliğini sağlanması gerektiğini anlatan Bakan Kirişci, "Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'mız dünyayı izleyerek üretmemiz ve almamız gerektiği ürünlerle ilgili bize bilgi ve raporlar sunuyor. Bunu üreticiler, ticaretini yapan tüccarlar ve piyasayla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.Planlamanın bir diğer önemli ayağının sözleşmeli üretim modeli olduğuna dikkat çeken Kirişci, "Sözleşmeli üretim alıcı ile satıcıyı bir araya getiriyor. Biz buna Et-Süt Kurumu aracılığıyla büyükbaş beside buna başladık. Hem et hem süt alım garantisi veriyoruz üreticiye. Fiyat değişecek olursa bunun değişimini üreticiye taahhüt eden bir üretim modelle yola devam ediyoruz. Bunu bir çok ürün grubunda devreye alacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın strateji geliştiren ve bunun uygulanması noktasında denetim yapan bakanlık olacağını belirten Kirişci, şöyle devam etti: "Bu çerçevede bazı yetkilerimizi tıpkı mali müşavirlikte olduğu gibi paylaştıracağız. Yeminli gıda müşavirleri, yeminli ziraat mühendisleri, yeminli su ürünleri mühendisleri ya da yeminli veteriner hekim gibi bunların karşılık bulmasını istiyoruz."Tarımın 20 yılda çok güçlü bir yol aldığına değinen Bakan Kirişci, 20 yıl önce tüm sektörlerde yapılan ihracatın artık tek başına tarım sektörünün yapar hale geldiğini kaydetti. Kirişci, 20 yıllık tarım karnesini şu verilerle paylaştı: "Dünyada tarımı gelişmiş ülkelerin uyguladığı bu mevzuatı, 2006 yılında yürürlüğe koyduk. 2002 yılında 1.8 milyar TL olan destek miktarı 2022 sonunda 40.4 milyar TL olarak tamamlandı. Bu desteklerle bitkisel üretimde tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretimimiz 2022'de 128.6 milyon tona yükseldi. 2002'de 9.9 milyon adet büyükbaş hayvanımız vardı, 2022'de bu rakam 18 milyona çıktı. 32 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız da 58 milyona yükseldi. Hem sayıyı hem de verimi artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ancak su ürünü üretimimiz çok düşüktü. Türk somonundan kimsenin haberi yoktu. 2002'de 62 bin ton olan somon 525 bin tona yükseldi. 1.7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Toplam ihracatımız 29.9 milyar dolara yükseldi. 2022'de tüm sektörlerde sağladığımız 36 milyar dolarlık ihracatımızı biraz daha zorlasak tek başımıza bu sektör olarak karşılayacak duruma geldik. Bu yılın sonunda 36 milyar dolara yaklaşacağız." "Bu ülkenin üreticisi üretmiyor" diyenlere de yanıt veren Bakan Kirişçi, şunları söyledi: "Türkiye 2002'de 65 milyon nüfusa sahipti bugün 85 milyon. İnsanların refah seviyesi yükseldi. Tüketim alışkanlıkları değişti. 2002'de turist sayısı 15 milyondu bugün 52 milyon. O gün 3.8 milyar dolarlık tarım ihracatı vardı şimdi 30 milyar dolar. Nüfus artmış, turist gelmiş, ihracat yapılmış. Hem vatandaşımızın hem turistin karnı doymuş. Hem de üretilen ihraç edilmiş."Tarım Bakanlığı'nın dijitalleşme konusunda da çok güçlü adımlar attığını anlatan Bakan Kirişci, "Türkiye bu konuda çok ciddi mesafeler kat etti. Bakanlığımızda bilgi teknolojileri genel müdürlüğümüz var. Onlarla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. 1 Ocak itibarıyla Tarım Cebimde diye bir mobil uygulamayı hayata geçirdik. Bu uygulama içinde 1 Ekim'de başlattığımız çiftçi kavil sistemini e-devletle entegre ettik. Bir haftada yapılan işlem, artık 2 dakikada yapılabilir hale geldi" dedi.