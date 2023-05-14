Tarımın nabzı Orhangazi’de atacak

HEKTAŞ, 15-18 Mayıs'ta Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Ar-Ge merkezi F.A.R.M.'da 2'nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. 81 yabancı bilim insanının davetli konuşmacı olarak katılacağı kongrenin açılış konuşmasını Nobel ödüllü biyoloji profesörü Craig Mello yapacak. 167 sözlü sunum, 53 posterli sunumun gerçekleştirileceği kongrede 40 yerli ve yabancı sektör paydaşı da sergi alanında yer alacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Tarımın geleceği yalnız tarlalarda değil Ar-Ge merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirleniyor" dedi.