Tarımsal Ar-Ge’ye 1.3 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ar-Ge Destek Programı kapsamında mayıs ayında 20'nci proje çağrısına çıkmayı planlıyor. Program ile şimdiye kadar 483 projeyi destekleme kapsamına alarak toplamda 1.3 milyar lira ödendi.

456 PROJE ÇÖZÜM ÜRETTİ

Bakanlık tarafından hazırlanan, "Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ" yürürlüğe girdi. Program ile bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda sorunların çözümüne yönelik olarak hazırlanan Ar-Ge projeleri destekleniyor. Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda sorunların çözümüne yönelik olarak hazırlanan Ar-Ge projelerinin desteklendiği program ile şimdiye kadar 483 proje destekleme kapsamına alınırken bu projelerin 456'sı tamamlandı. Şimdiye kadar desteklenen projelere toplamda 1.3 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. 20. proje çağrısına başvuruda bulunacak projeler için öncelikli konular ile projelere verilecek destekleme üst limitleri açıklanacak. Çağrı kapsamında verilecek süre içerisinde Ar-Ge projeleri başvuruları kabul edilecek. Değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler desteklemeye dahil edilecek. ANKARA