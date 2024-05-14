Tarımsal büyümeye kredi dopingi 5 yılda 7 kat arttı

Türkiye ekonomisinin en önemli yapıtaşlarından biri olan tarım sektörü büyümesini verilen desteklerle aralıksız sürdürüyor. 14 Mart Çiftçiler Günü'nde gözlerin çevrildiği sektör, halen gayrisafi milli hasılasının yüzde 4.5'ini, istihdamın da yaklaşık yüzde 15'ini oluştuyor. 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren tarım, son yıllarda bankacılık sektörünün de ilgi odağı haline geldi. Özellikle son 5 yıldır, kamu bankalarının lokomotifliğinde, tarımın finansmanı noktasında oldukça aktif bir rol üstlenen bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde tarım sektörünün ağırlığı her geçen gün artıyor.Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, tarım sektöründe Mart 2019'da 97.9 milyar lira olan nakdi kredi hacmi, Mart 2024'te ise 667.6 milyar liraya ulaştı. Tarım sektörünün kredi hacminin yüzde 581.6 büyüdüğü, başka bir ifade ile 7 kata yakın arttığı bu dönemde, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmindeki büyüme ise yüzde 424 oldu. Sektörün Mart 2019'da 2.5 trilyon lira olan kredi toplamı, Mart 2024'te 13.3 trilyona kadar ulaştı. Son 10 yıllık döneme bakıldığında ise, tarım kredilerindeki büyümenin ivmesi daha net ortaya çıkıyor. Mart 2014'te 39.9 milyar lira seviyesinde bulunan tarım kredilerinde 10 yıllık büyüme yüzde 1.571'e ulaştı.Tarım kredilerinin 17 kat arttığı bu dönemde bankacılık sektörünün toplam nakdi kredi büyümesi ise yüzde 909 olarak gerçekleşti. Tarım kredilerindeki büyüme, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmindeki büyümenin 2 katına yakın oldu. Bankaların tarım kredilerinde rekor büyümeler yaşanırken, sektörün tasfiye olunacak kredi hacmi ise düşmeye devam ediyor. Mart 2020'de 6 milyar lira ile yüzde 3.5 olan tasfiye olunacak krediler, Mart 2024'te 2 milyar 93 milyon liraya indi. Tasfiye olunacak kredilerin oranı yüzde 0.9'a geriledi. Söz konusu oran Mart 2019'da yüzde 3.8'e kadar yükselmişti. Bankacılık sektörünün toplam tasfiye olunacak kredi hacmi ise Mart 2024 itibarıyla 238 milyar lira ile yüzde 1.8 seviyesinde bulunuyor.Kadın ve genç çiftçilerin sayısında artış için bankalar özel bir hassasiyet gösteriyor. Projelerin yaygınlaşması için kadınlar ve genç çiftçiler için özel ürünler geliştiriliyor. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere kadın çiftçilere tüm bankacılık taleplerinde öncelik tanınıyor.