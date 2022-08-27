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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Tarımsal destek ödemeleri hesaplarda

Tarımsal destek ödemeleri hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756.6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Paylaşımda, destek ödemelerinin detaylarına da yer verildi. Buna göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 439 milyon 169 bin lira, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği kapsamında 278 milyon 528 bin lira, Toprak Analizi Desteği kapsamında 1 milyon 550 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 31 milyon 847 bin lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 4 milyon 296 bin lira ödeme yapılacak.
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Tarımsal destek ödemeleri hesaplarda
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