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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Tarımsal destek ödemeleri hesaplarda

Tarımsal destek ödemeleri hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519.6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kirişci, "519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün (dün) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan infografiğe göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin lira, Hububat-Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin lira ve Toprak Analizi Desteği kapsamında 247 bin lira ödeme yapılacak.
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Tarımsal destek ödemeleri hesaplarda
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