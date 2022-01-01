Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, 613 milyon 645 bin 392 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Pakdemirli, şunları kaydetti: "Sertifikalı tohum kullanımına 252.2 milyon, süt desteğine 156.7 milyon, hastalıktan ari işletme desteğine 133.2 milyon, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğine 14.8 milyon, süt analizi desteğine 3.4 milyon, aşı desteğine 2.4 milyon, küpe uygulama desteğine 1.3 milyon, atık desteğine 399.8 bin, kırsal kalkınma yatırımlarına 33.9 milyon, toprak analizine 887.4 bin, sertifikalı fidan üretimine 645.9 bin 945, sertifikalı fidan kullanımına 13.5 milyon lira destek sağlanacak. Destek bizden, üretmek sizden."