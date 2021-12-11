Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeden faydalanacak çiftçi, üretici ve yetiştiricilere, zaman kaybetmeden bulundukları il ve ilçelerdeki vergi dairelerine bizzat giderek ya da e-devlet üzerinden başvurarak gerekli işlemleri yapmaları çağrısında bulundu.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Çelik, "Dilekçenin eksiksiz doldurulması gerekmektedir, yetiştirici ve çiftçilerimiz bağlı bulundukları birlik ve odalardan temin edebilir. Ayrıca çiftçi ve yetiştiricilerimiz dilekçelerini interaktif vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, vergi iadesinin üretici ve yetiştiricilere rahat bir nefes aldıracağını belirterek şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize verilecek vergi iadesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu manada üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye yetiştiricilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum."