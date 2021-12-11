Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı
Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:28

Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı

AA
Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için 31 Aralık'a kadar vergi dairelerine başvurulması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeden faydalanacak çiftçi, üretici ve yetiştiricilere, zaman kaybetmeden bulundukları il ve ilçelerdeki vergi dairelerine bizzat giderek ya da e-devlet üzerinden başvurarak gerekli işlemleri yapmaları çağrısında bulundu.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Çelik, "Dilekçenin eksiksiz doldurulması gerekmektedir, yetiştirici ve çiftçilerimiz bağlı bulundukları birlik ve odalardan temin edebilir. Ayrıca çiftçi ve yetiştiricilerimiz dilekçelerini interaktif vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, vergi iadesinin üretici ve yetiştiricilere rahat bir nefes aldıracağını belirterek şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize verilecek vergi iadesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu manada üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye yetiştiricilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarımsal destek ödemelerinde yapılacak vergi iadesi için çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA