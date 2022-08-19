Tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteği

Sulamabirlikleri ve üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin 10 milyon liraya kadarı sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Nebati, "10 milyon liraya kadarlık kısmı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kirişci de, "Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" paylaşımında bulundu.