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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Tarımsal üretim bilimle artırılacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Tarımsal üretim bilimle artırılacak
İklim değişiklikleri, nüfus artışı ve gıda arz güvenliğinde yaşanılan güçlüklere karşı tarımsal üretimin artırılmasını sağlamak amacıyla TÜBİTAK ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) kolları sıvadı. Yapılan işbirliği ile 2 bin 300'e yakın araştırmacının tarım projeleri desteklenecek. Proje Türkiye'nin gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında hedeflerine ulaşması amacıyla hayata geçirildi. Ar-Ge ve yenilik konularına öncelik verilerek Üniversite- Kamu-Özel Sektör işbirliklerini içeren iki farklı çağrı tasarlandı. Toplam 16 ana başlık altında 129 alt başlığı bulunan Tarımsal Araştırmalar Çağrısına araştırmacılar yoğun ilgi gösterdi.
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile sonuç odaklı, uygulamalı araştırma projelerine katkı sunulacak. Çağrı kapsamında, 161 farklı kuruluştan toplam bin 796 araştırmacının yer aldığı 420 adet ana ve alt proje başvurusu yapıldı. Başvurularda 78 üniversite, 6 araştırma enstitüsü, 33 özel kuruluş TAGEM'e bağlı 44 farklı enstitü ile bir araya gelerek proje fikirlerini TÜBİTAK'a sundu. Sunulan proje önerileri, 362 farklı faaliyet alanı içerdi.

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Tarımsal üretim bilimle artırılacak
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