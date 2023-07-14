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Giriş Tarihi: 14.7.2023 13:25 Son Güncelleme: 14.7.2023 13:34

Tarımsal üretim planlaması Adana'da masaya yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan tarımsal üretim planlaması Adana’da tarım sektörünün paydaşlarının katılımı ile masaya yatırıldı. Toplantıda tarımsal üretim planlamasına yönelik taslak yönetmelik ve yapılacak çalışmalar katılımcılara anlatılırken, tarım sektörü ile oda ve borsaları temsilen toplantıya iştirak eden katılımcılar taslak yönetmelik hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tarımsal üretim planlaması Adana’da masaya yatırıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başta bitkisel üretim olmak üzere hayvansal üretim, su ürünleri üretimi konularında havza ve işletme bazında üretimi planlayacağını ifade etti.

Toplantıda tarım sektörünün durumu, tarımsal üretim planlamasının gerekliliği, yapılacak çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Toplantıya katılan tarım sektörü temsilcileri de tarımsal üretim planlaması taslak yönetmeliği hakkındaki görüş ve önerilerini dile getirdiler.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, tarımsal üretim planlamasının sahada sağlıklı yürütülebilmesi için il ve ilçelerde personel eğitimlerine başladıklarını belirterek, 2023 yılının geçiş süreci olacağını kaydetti. Tarım sektörü temsilcilerinden hazırlanan taslak yönetmeliğe katkı sağlayacak çok değerli görüşler aldıklarını vurgulayan Tekin, "Oda ve borsa temsilcileri, üreticiler, tarım sektörü firmalarından aldığımız görüşleri rapor halinde bakanlığımıza sunacağız. Tarımsal üretimin planlanmasını geniş bir perspektifte yaparak geçiş süreci ve nihai uygulama döneminde sorunsuz yürütülmesini sağlayacağız" dedi.

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Tarımsal üretim planlaması Adana'da masaya yatırıldı
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