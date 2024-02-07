Tarımsal üretimde ihracatla ve yeni yatırımlarla büyüyecek

TARIM ve teknoloji şirketi Agrotech, 2024 yılında sürdürülebilir üretimi merkeze alarak, yeni satın alımlarla ve ihracatla büyümeyi hedefliyor. 2023 yılının Kasım ayında halka arz edilen Agrotech'in biri Hollanda, diğeri ise Manisa merkezli iki şirketle görüştüğünü belirten Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, "Önümüzdeki aylarda hisse devir işlemlerinin tamamlanmasını hedeflediğimiz yatırımlarımızı, ihracatla büyümeye ve dış ticaret açığımıza pozitif katkı sağlaması nedeniyle oldukça önemsiyoruz. Agrotech olarak tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz ise "Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak, sözleşmeli tarıma ağırlık vermeyi hedefliyoruz; çiftçilerin riskini azaltıyoruz. Bu anlamda yaptığımız iş birliğiyle Adıyaman narını da dünyaya tanıtacağız. Geleneksel tarımda 100 yıl önceki bilgilerle, bugünün talebini karşılamaya çalışıyoruz. Bazı bilgiler muhakkak kalmalı ama silmemiz gereken ezberler de var. Bu üretim anlayışını değiştirmek için yola çıktık" değerlendirmesini yaptı.