Tarla ve arsa satışında rekor kırıldı

TÜRKİYE
genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme
Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman
, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi. Diğer gayrimenkul satışlarının 202 bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran Büyükduman, "Konut dışı gayrimenkulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkincisi ise yılın ilk yarısından sonra enflasyondan korunma amaçlı somut varlıklara yatırım yapma arzusu" diye konuştu.