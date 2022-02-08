Tarlada sera gazı emisyonuna takip

2019
yılında başlatılan 1000 Çiftçi 1000 Bereket programının etki alanı günden güne büyüyor. Bugüne kadar 12 ilde 4 bine yakın çiftçiye ulaşan program ile geçen yıl kuraklığa rağmen yüzde 23'e varan oranda verim artışı sağlandı. Bu yıl Bursa
ve Kocaeli
'deki çiftçilerin de dahil edildiği program kapsamında tarlada sera gazı emisyonu takibi çalışması başlatılacak. Bugüne kadar 12 ilde, mısır, ayçiçeği
ve kanola üreticisi 4 bine yakın çiftçiye ulaşan program kapsamında çiftçilere tarlaya özel danışmanlık hizmeti, eğitim, dijital araçlara erişim olanağı sunuluyor. Dijital tarım uygulamaları dahilinde bugüne kadar yaklaşık 80 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 400 bin dekar alanda 3 bin 300'den fazla dijital toprak analizi yapıldı.