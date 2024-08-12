Tarladan sofraya en zayıf halka çiftçi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın fiyatlama davranışında, "Kredibilite, gelirler politikası ve tedbir alma kabiliyeti" olmak üzere üç faktörün belirleyici olduğunu kaydetti. Şimşek, enflasyonun düşürülmesinde tarım arzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, tarladan sofraya zincirinde çiftçinin en zayıf halka olduğunu dile getirdi. Şimşek, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadelede tarımın etkisinin önemine işaret ederek, sınırlı kaynak söz konusu olduğunda tarım projelerine en hızlı bitirilecek olanlardan başlanılması gerektiğini söyledi. Tarımda arzı artırarak enflasyonun düşürülmesi gerektiğine vurgu yapan Şimşek, verimliliği artırmak için teknoloji ve bilgiye destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Şimşek ayrıca "Tarladan sofraya" ulaştıracak lojistiğe dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Şimşek, "Lojistikte, tarlada var olup, pazara ulaşırken sorun yaşıyoruz. Çok aracı var fiyat etkisi var. Rekabet bazı noktalarda zayıf ve tabi fire var. Tarladan gelişte soğuk zincir var mı? Tarladan alınca istifliyor musun? Yoksa güzel şeklide paketliyor musunuz? Sonradan bir yere getirip paketleme zaten zararı veriyor. Domatesleri üst üste istifleyim bir gün sonra bir kısmı zayi oluyor. Ama alıp domatesi teker teker koyup, paketleyip ikinci katmanlar oluşturup bunları yapıyor musunuz. Bunları programa koyduk yol gösterdik" değerlendirmesini yaptı. Rekabetin de kritik önemde olduğunu ifade eden Şimşek, "Çiftçi en zayıf halkadır. Çünkü bilgi ve teknoloji kapasitesi, finansal kabiliyet imkânları sınırlı" dedi.