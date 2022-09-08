TARSİM Azerbaycan’a rol model oldu

Türkiye'de 2006'da faaliyetlerine başlayan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sistemi, yurt dışındaki ülkelere de rehberlik etmeye başladı.

TARSİM'den edinilen bilgiye göre, dünyada uygulanan tarım sigortası modelleri, programları ve gelişmişlik düzeyleri ülkelere göre farklılık gösteriyor.

TÜRKİYE GİBİ TARIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN ZENGİN OLDUĞU ÜLKELERDE KULLANILABİLECEK EN UYGUN SİSTEM

Bu farklılıklara neden olan faktörler arasında, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri, tarımsal yapısı, izlediği tarım politikası, yasal düzenlemeler, pazar koşulları, iklim özellikleri, meteorolojik verilerin varlığı, tarımsal veri kayıtları, sigorta sektörünün gelişmişliği ve deneyimi gibi başlıklar öne çıkıyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ortaklığı modeli, Türkiye gibi tarım çeşitliliğinin zengin olduğu ülkelerde kullanılabilecek en uygun sistem olarak görünüyor.

Türkiye'de 2006'da faaliyetlerine başlayan TARSİM'in kuruluşunda İspanya'daki tarım sigortaları sisteminden ilham alındı. 16 yıllık süreçte başarıyla uygulanan ve gelinen noktada uluslararası arenada da örnek alınmaya başlanan TARSİM, tecrübe ve bilgi birikimini diğer sistemlerle paylaşan bir noktaya ulaştı. Dünyada "havuz sistemi"ni başarıyla yürüten 4 ülkenin bulunduğu ve bunların ABD, Kanada, İspanya ve Türkiye olduğu ifade ediliyor.

TARSİM, 2020'DE AZERBAYCAN İLE TARIM SİGORTALARI ALANINDA İMZALANMIŞTI

TARSİM, 2020'de Azerbaycan ile tarım sigortaları alanında imzalanan iş birliği niyet beyanı sonrası, kardeş ülkeye rol model oldu ve tarım sigortaları alanında rehberlik etti. Agrar Sigorta Fonu, ilk poliçesini 2020 yılında düzenleyerek faaliyetlerine başladı. TARSİM yeni sisteme halen katkı sağlamaya devam ediyor.

Kuzey Makedonya ile benzer bir süreç devam ederken yapılacak iş birliğiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Özbekistan ile ortak çalışma olması yönünde planlama yapılıyor.