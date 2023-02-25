TARSİM depremzede çiftçiye 4.2 milyon TL ödedi

TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlere bağlı olarak 619 bin 766 büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanda, 4 bin 254 kovanda, 107 dekar alanda hasar meydana geldiği, bu zamana kadar 148 hasar dosyası için toplam 4 milyon 248 bin 748 TL hasar ödemesi yapıldığı bildirildi. TARSİM tarafından yapılan açıklamada, depremin hemen akabinde, TARSİM heyetinin, deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdiği, sahada birebir gözlemlerde bulunulduğu, bölge müdürlüğü çalışanlarıyla, eksperlerle ve üreticilerle görüşüldüğü, bu süreçte, Şanlıurfa, Malatya ve Adana Bölge müdürlüklerinin, çalışmalarını herhangi bir aksama olmadan sürdürdüğü, hasar tespit çalışmaları ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağlandığı kaydedildi. Ziyaretler sırasında, ihtiyaç ve beklentiler tespit edilirken, depremzede çiftçilere, yetiştiricilere ve üreticilere destek olmak üzere her türlü tedbir alındı.Açıklamada, şu ana kadar deprem bölgesinden tüm tarım sigortası branşlarında 3 bin 269 adet hasar ihbarı alındığı bildirilerek, "İhbarlarda ağırlıklı olarak, hayvan hayat sigortaları branşları öne çıkıyor. İhbar alınan illerde Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa önde geliyor" denildi.