TARSİM üreticilere bu yıl 27 milyar lira hasar ödemesi yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, bu yıl sigortalı üretici ve yetiştiricilerden tüm tarım sigortası branşlarında 500 binden fazla hasar ihbarı aldıklarını belirterek, "2025'te tüm tarım sigortası branşlarında yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu, dosya işlemleri tamamlanan sigortalı üreticilerimize 27 milyar lira ödeme yaptık" dedi.Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'nin de iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Bağcı, "Bu gelişmeler ışığında, tarımsal üretimde risk yönetiminin stratejik önemi her geçen gün artıyor. Türkiye'de 86 milyonluk nüfusu besleyen bir sektör olan tarım, sosyoekonomik açıdan öncelikli olup, nüfusun ihtiyaç duyduğu gıda temininde başat konumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vizyonumuz, 'Türkiye Yüzyılı'nda tarım, orman ve su kaynaklarında sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek sağlamaktır. Tarım sektörünün son dönemde yakaladığı büyüme ivmesini gelecek dönemlerde de sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımız tüm hızıyla ve aralıksız şekilde devam ediyor" diye konuştu.Alınan hasar ihbarlarına ilişkin de bilgi veren Bağcı, "En çok hasar ihbarı aldığımız ürünlerin başında fındık, buğday, üzüm, ayçiçeği, kayısı, arpa, mısır, nohut, elma, ceviz, badem yer alırken, iller ise Manisa, Giresun, Ordu, Malatya, Balıkesir, Denizli ve Amasya oldu" ifadelerini kullandı.