Son dakika: Yeni önerge ne anlama geliyor? Asgari geçim indirimi(AGİ'de) son durum... Tasarı değişirse hesap nasıl olacak?





6) Memurlar için AGİ nasıl ödenecek?



Açıklamada memurlar için de diğer çalışanlar gibi memurlar için de asgari ücrete kadar olan kısım vergi diliminde sıfır olarak hesaplanacak. Bunun üzerindeki kısım için matrah oluşturulup vergi tahakkuk ettirilebilecek. Burada yine yeni vergi dilimlerine göre hareket edilecek. Ancak vergi ödenirse iadesi de sürecek. Çocuk ve eş durumuna göre AGİ hesaplanabilecek



7) Yüksek maaş alanların AGİ'si de çocuk durumuna göre mi belirlenecek?

Asgari Geçim İndirimi daha önce nasıl hesaplanıyorsa aynı yöntem uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücretin üzerindeki kısım için ödenen vergiden iade edilecek tutar işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişecek.