Son dakika: Yeni önerge ne anlama geliyor? Asgari geçim indirimi(AGİ'de) son durum... Tasarı değişirse hesap nasıl olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Buna göre asgarü ücretteki vergi istisnasının tüm çalışanları için uygulanması yeniden gündeme geldi. Daha önce bu konu gündeme gelmiş ancak Meclis'e sunulan tasarıda sadece asgari ücretlilerin vergiden muaf oldukları yazılmıştı. Elitaş verecekleri bir önerge ile tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar olan kısmın vergiden muaf tutacaklarını söyledi. Elitaş yaptığı açıklamada, " En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak. Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak." Dedi. Peki bu ne anlama geliyor. İşte 7 soruda yeni sistemin detayları…
1)Asgari ücret üstünde maaş alanların vergi dilimleri nasıl tespit edilecek?
Asgari ücretin yıllık miktarı olan 60.048 TL için vergi dilimi sıfır olarak hesaplanacak. Bunun üzerindeki yıllık kazanç için yeni bir vergi dilimi oluşturulacak. Böylece çalışanlar daha az vergi ödeyecekler. Örneğin 8 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın 5 bin liralık brüt ücretinden vergi alınmazken 3 bin liralık brüt ücreti üzerinden vergi matrahı oluşturulup vergi hesaplanacak. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis'teki tasarı değiştiğinde uygulama da başlamış olacak.
2) Vergi dilimleri hemen uygulanacak mı?
Vergi dilimleri için hızlı bir yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile yeni vergi dilimleri 2022 yılı ile birlikte uygulanacak. Aralık sonuna kadar 2021 vergi dilimleri geçerli olacak. Burada vergi dilimlerinde karşılığı sıfır olan bir dilimde yer alacak.
3)Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanacak?
Asgari ücret üzerinde bir vergi kalmadı. Dolayısıyla vergi ödendiği için yapılan iade anlamına gelen Asgari Geçim İndirimi de ortadan kalkmış oldu. Böylece asgari ücretli için AGİ ve vergi olmayacak. Ancak bunu üzerinde maaş alanlar için aldıkları fazla miktar üzerinden vergi ve AGİ hesaplanabilecek. Alınan fazla tutar ne kadarsa matrah buradan çıkartılacak ve hangi vergi dilimine giriyorsa onun üzerinden vergilendirilecek. Ve AGİ miktarı tespit edilecek.
4) Evli, çocuklu asgari ücretliye AGİ var mı?
Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için bir vergi ödemesi olmayacak. Dolayısıyla vergi iadesi anlamına gelen Asgari Geçim İndirimi de uygulanmayacak. Yani vergi iadesi ödemesi AGİ yapılmayacak. Şu anda apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücrette de sadece prim kesintileri yapılıyor ve vergi bulunmuyor. Dolayısıyla apartman görevlileri AGİ almıyor. Şimdi tüm asgari ücretliler için bu geçerli olacak.
5)Asgari ücretin üstünde alanlar için AGİ ödenecek mi?
Şu anda yapılan açıklamaya göre önerge kabul görürse tüm maaşlarda Asgari Ücret kadar kısım vergiden muaf tutuluyor. Dolayısıyla bunun üzerindeki maaşlardan bir vergi matrahı oluşturularak vergi belirlenecek. Burada vergi ödeneceği için iadesi de mümkün olacak. Yani asgari ücretin üzerindeki kısım için AGİ hesaplanabilecek.
6) Memurlar için AGİ nasıl ödenecek?
Açıklamada memurlar için de diğer çalışanlar gibi memurlar için de asgari ücrete kadar olan kısım vergi diliminde sıfır olarak hesaplanacak. Bunun üzerindeki kısım için matrah oluşturulup vergi tahakkuk ettirilebilecek. Burada yine yeni vergi dilimlerine göre hareket edilecek. Ancak vergi ödenirse iadesi de sürecek. Çocuk ve eş durumuna göre AGİ hesaplanabilecek
7) Yüksek maaş alanların AGİ'si de çocuk durumuna göre mi belirlenecek?
Asgari Geçim İndirimi daha önce nasıl hesaplanıyorsa aynı yöntem uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücretin üzerindeki kısım için ödenen vergiden iade edilecek tutar işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişecek.