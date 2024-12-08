Tasarlayan üreten satan Türk

Ford'un yeni elektrikli modeli Puma Gen- E'nin tanıtımı geçtiğimiz hafta Romanya'da üretileceği Craiova fabrikasında gerçekleşti. Puma'da üç Türk'ün imzası var. Öncelikle fabrika sahibi Ford Otosan. İki yıl önce 625 milyon euroya fabrikayı Ford Motor Company'den satın aldı. Yenileme çalışmalarının ardından fabrikanın başına yaklaşık 20 yıldır Ford Otosan'da çalışan Fırat Elhüseyni atandı. Çin, Vietnam, Rusya ve Türkiye'de İnönü fabrikasında çeşitli görevler yapan Elhüseyni, yaklaşık beş aydır Ford Otosan Romanya'nın Başkanı olarak çalışıyor. Puma Gen-E'nin Ürün Pazarlama Müdürü ise Ford Avrupa'da görevli Umut Günsay. Çeşitli ülkelerden sınırlı sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda Elhüseyni, Koç Holding ve Craiova fabrikasıyla ilgili bir sunum yaptı. Günsay ise elektrikli Puma'yı tanıttı. Modelin segmentinde öne çıkan özellikleri anlattı. Elektrikli versiyonu tanıtılan Puma'da aynı zamanda bir başka Türk'ün daha imzası var. Ford Avrupa'nın Baş Tasarımcısı Murat Güler, Puma'nın konvansiyel motorlu versiyonun tasarımını gerçekleştirmişti. Elektrikli Puma Gen-E'nin ön tasarımı ve iç mekânı, diğer versiyondan farklı.