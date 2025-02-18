Tasarruf eden kademeli elektriğe takılmayacak

1 Şubat'tan itibaren elektrik faturalarında maliyet esaslı döneme geçilirmesiyle yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olan abonelerin faturaları artacak. Yeni düzenleme "çok tüketenin gerçek maliyetini" ödemesini amaçlarken, aynı zamanda vatandaşı tasarrufa yönelterek ülkenin cari açığına katkı sunmayı hedefliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektronik aletlerin ayda ortalama ne kadar enerji tükettiğini açıklayarak, limit üstü kalma ihtimali olan vatandaşların tasarruf edebileceği alanlara dikkat çekti. Maliyet esaslı tarifeden yalnızca 1.2 milyon abonenin etkileneceğini anlatan EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olanların elektriğin gerçek maliyetini ödeyeceğini ifade etti.

Milyonlarca hanenin limit değerin çok altında elektrik tükettiğini belirten Ulutaş, bir meskenin elektriği nasıl bir ihtiyaca göre tükettiğine baktıklarında, "E enerji sınıfı yani verimsiz cihazlar kullanarak yapılan hesaplamalar ile aylık 183.96, günlük 6.13 kilovatsaat gibi bir tüketime neden oluyor. Bunun da faturaya yansıması 381.23 TL'ye tekabül ediyor" dedi. Düzenlemeden aylık elektrik faturası ortalama 1.047 TL ve üzerinde gelen hanelerin etkileneceğini anlatan Ulutaş, limitin üzerinde kalanların ise tasarruf yaparak tüketimlerini aşağı çekebileceğini anlattı. Buna göre, hanelerde en fazla elektrik tüketimi aylık 31.68 kilovatsaat ile buzdolabı, 28.8 ile derin dondurucu ve aydınlatma, 26 ile ütü, 11.52 ile kombi ve 7'şer kilovatsaat ile çamaşır makinesi ve TV'lerde gerçekleşiyor.

ARAÇ ŞARJINDA KRİTİK DETAY

Ulutaş, elektrikli otomobillerin şarj edilmesinin hane tüketimini artırıp artırmayacağı noktasında ise "Evden şarj edebilme yetisi site, apartman gibi yerlerde otopark yönetmeliği çerçevesinde ortak genel kullanıma açık şekilde yapılması halinde zaten mesken kullanımının enerji tüketimini etkilemeyecektir. Müstakil ev (villa tipi) kullanıcıları için ise bahçe, peyzaj, sulama, ışıklandırma ve ısıtma-soğutma sistemi dikkate alındığında son kaynak tedarik limitinin üstünde bir tüketim olması bekleniyor. Bu durumda şarj tüketiminin bu tip tüketiciler için etkisi zaten olması beklenmez. Yani müstakil evlerde elektrikli araç şarj etme işi müstakil evin zaten artacak olan faturasını düzenleme kapsamına şarj için girmesine sebep olmayacak, artan maliyete ek olarak dahil olacaktır" dedi.