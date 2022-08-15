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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Tasarruf sahiplerinin üçte biri KKM’yi tercih ediyor

Tasarruf sahiplerinin üçte biri KKM’yi tercih ediyor
KUR Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilgi katlanarak büyürken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sisteme yapılan haksız eleştirilere yanıt verdi. Bakan Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ettiğini bildirdi.

TL'Yİ TEŞVİK EDİYOR
Uygulamanın, milletin tasarruflarını döviz yerine Türk lirasına yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: "Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleriyle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan kur korumalı TL mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."
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Tasarruf sahiplerinin üçte biri KKM’yi tercih ediyor
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