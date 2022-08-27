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Giriş Tarihi: 27.8.2022 15:13

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretlerinde indirim

AA
Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretlerinde indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşımacıların, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değişen indirimden faydalanarak taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) belgesine sahip olabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, prosedürlerin kolaylaştırılması, birçok taşıma modunun bir arada kullanımının yaygınlaştırılması, yaşanan sorunlar ile Bakanlığa gelen talep ve öneriler göz önüne alınarak hazırlanan revize "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği"nin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yönetmelikle TİO belgesi alım prosedürlerinin kolaylaştırıldığı ve mesleki yeterlilikle sermaye şartlarının da iyileştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşımacılarımız, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında indirimden faydalanarak TİO yetki belgesi sahibi olabileceklerdir. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir."

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