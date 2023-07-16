Taşkın yaşanan alanlar kamulaştırılacak

Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşanan aşırı yağışlar sebebiyle oluşan taşkınlardan vatandaşı korumak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık bu kapsamda DSİ, AFAD, ASKİ, İSKİ ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden oluşan "Taşkında Kamulaştırma Sorununa Yönelik Hukuki ve Finansman Değerlendirme Komisyonu"nun ikinci toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, taşkın zararlarını azaltmak için belirlenen tedbirlerin uygulanmasında yaşanan en önemli sorunun kamulaştırma olduğuna dikkat çekerek, taşkında kamulaştırmaya yönelik hukuki ve finansman sorununa kalıcı çözümler getirebileceğini ifade etti. Toplantıda, imara açılmaması gereken alanların kesin çizgilerle belirlenerek DSİ Genel Müdürlüğü imar görüşlerinin öneminin artırılması, hazine satışlarından elde edilen gelirlerin bir kısmının taşkın özelinde kamulaştırma harcamalarına aktarılması, arazi transferi veya trampa uygulamaları gibi yöntemler ile kamulaştırma için kaynak oluşturulması, taşkın özelinde kamulaştırma bütçesi ile ilgili fon oluşturulması konuları gündeme geldi. 27 Temmuz'da komisyonun nihai olarak toplanmasına karar verildi.