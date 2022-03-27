Taşkınlara karşı ’radar sensörlü erken uyarı’ sistemi





'ERKEN TAHLİYELER SAĞLANMAYA ÇALIŞILACAK'



Yıldız, istasyonların su seviyesinin yükselmesini tespit edeceğini belirterek, "Seviyeler belli bir noktaya geldiğinde yakın takibe alacak ve sistem operatörüne bilgi ulaşacak. Operatör tarafından yakın gözlem ile taşkın ile ilgili bir risk oluşma durumu söz konusu olduğu taktirde ilgili kamu kuruluşlarına hazırlıklı olmaları için haber verilecek. Taşkın riski daha üst seviyeye çıktığında yerel birimler, DSİ bölge müdürlükleri, mülki idare amirleri, AFAD gibi kurumlarımız vasıtası ile yerleşim yerleri haberdar edilip, erken tahliyeler sağlanmaya çalışılacak. Hedefimiz; bunları kısa süre içerisinde tüm ülkede hayata geçirip olası taşkınlarda olabilecek zararları asgariye indirmek. Tabii ki taşkınları kökten bütünü ile önlemek hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü bir doğa olayı. Bu derenin yukarı havzasındaki topografı yapısı, uzunluğu ile alakalı. O havzaya yağan yağış, ne kadar sürede şehir merkezine ulaşabiliyor. Bunu ne kadar yukarıda ölçebiliyorsak, o kadar yukarıda ölçüp, o kadar önce haber vermek için istasyonlarımızı programlıyoruz. Bunu belli bir süre ile kısıtlamak mümkün değil ama mümkün mertebe fazla bir süre olması için bu planlamaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.