Tatil bölgelerine haftada 388 sefer

TÜRK Hava Yolları
(THY) yaz sezonunda gerçekleştireceği turizm odaklı uçuşlarıyla sektöre büyük katkı sağlayacak. THY, Antalya
, Dalaman
, Bodrum
-Milas ve İzmir
'den 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş düzenleyerek Türkiye'yi bölgenin turizm merkezi konumuna taşımayı hedefliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat
, "Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak Tükiye'ye seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Direkt uçuşlarımız ile bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız" dedi.
TALEP ÇOK YÜKSEK
Uçuş planlarını yolcuların seyahat taleplerini analiz ederek hazırlayan THY, yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin artması ve ülkelerin seyahat kısıtlamalarını esnetmesi ile 2022 yazında rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek. Salgın öncesinin en başarılı yılı olarak öne çıkan 2019 yazında 30 noktaya 83 frekans sefer düzenleyen THY, bu yıl aynı dönemde 38 noktaya 140 frekans direkt uçuş planlıyor. Yurtdışı uçuşlarına 2020 yılı itibarıyla başlayan AnadoluJet de bu yaz yurtdışındaki 39 noktadan Akdeniz ve Ege'deki tatil noktalarına haftalık 248 frekans uçuşla turist taşıyacak. Yaz dönemi için seyahat acentelerinden ve yolculardan gelen yüksek talepte Birleşik Krallık, Almanya, Lübnan ve Rusya ön plana çıkıyor.