Tatil dolandırıcılarından ’Villada kampanya’ oyunu

Tatil sezonu yaklaşırken, vatandaşların tatil bölgelerinde otel, pansiyon veya villa arayışları yoğunlaşıyor. Bu arada, vatandaşların tatil parasına göz diken hırsızlar da yeni yöntemlerle vatandaşları dolandırmak için uğraşıyor. Son olarak, vatandaşın gözde tatil bölgelerinden Antalya ve Muğla'da faaliyet gösteren bir villa kiralama firması, dolandırıcıların hedefi oldu.

Firmanın internet sitesine giren saldırganlar, 'Cross Site Scripting saldırısı' olarak bilinen yöntemle kayıtlı müşterilere ait telefon numarası bilgilerini ele geçirdi. Saldırganlar tarafından müşterilere kampanya mesajı da gönderildi. Akabinde saldırganlar firmadan fidye talebinde de bulundu.



36 BİN KİŞİ TEHLİKEDE

Firma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda veri ihlalinin 12 Nisan'da gerçekleştiği anlaşılırken, müşterilere ait ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon ve adres bilgilerinin sistemde işlendiği ancak saldırganların elinde hangi verilerin olduğunun tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Ayrıca, ihlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 35 bin 956 olduğu aktarıldı.



İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, firma, konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) iletti. Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganların tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.