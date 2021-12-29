Tatil özlemi rezervasyonları katlayacak

Pandemi nedeniyle seyahat endüstrisinin daralmaya gittiğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2022'nin bahar aylarından itibaren önemli bir turizm hareketliliği oluşmasını bekliyoruz. Pandemi nedeniyle son iki yılda seyahat edemeyen çok sayıda insan olduğu için ciddi bir tatil özlemi oluşmuş durumda ve bu rezervasyonlara yansıyacaktır" dedi. Türkiye
'nin sahip olduğu eşsiz güzellik ve zenginlikteki tarihi ve kültürel değerlerin hem dünyada hem de ülkemizde tanıtımının yapılmasının önemine işaret eden Bağlıkaya, "Tanıtım yapılırken de hedef odaklı ve doğru zamanlamayı esas alan bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Bu vizyondan hareketle, TÜRSAB olarak, kapsayıcı bir turizm anlayışı çerçevesinde yurt içinde ve dışında güçlü tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle sektörümüzü desteklemek için çalışıyoruz" diye konuştu.
KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKTİK
19-21 Kasım 2021 tarihinde Antalya
'da gerçekleştirdikleri TÜRSAB Turizm Kongresi
ile sektöre bir sinerji kazandırdıklarını anlatan Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Bu etkinliğin hemen ardından 15'inci kez düzenlediğimiz Travel Turkey İzmir Fuarı
'yla, ulusal ve uluslararası turizm kamuoyunun dikkatini ülkemize çektik. Turizmi ülkemiz geneline ve 12 aya yayma yönündeki çalışmalarımıza Güneydoğu Anadolu
bölgemiz ile devam edeceğiz. 17-20 Mart 2022 tarihinde Diyarbakır
'da 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Ayrıca yabancı seyahat acentalarını ağırlayarak ülkemizin güzelliklerini yakından tanıtırken, Bölge Temsil Kurullarımızın organizasyonuyla iç pazarı canlandırmak için seyahat acentalarımıza yönelik info gezileri düzenledik. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı turizmindeki hareketliliğin artırılması bakımından son derece yararlı olan info gezilerimizi devam ettireceğiz. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiğimiz uluslararası turizm fuarlarında ülkemizi temsil etmeye de 2022 yılında yeniden başlayacağız."
DOĞA TURİZMİNE İLGİ ARTTI
Hijyen ve güvenliğin ön plana çıktığı pandemi sürecinde tüketicilerin seyahat ve tatil alışkanlıklarında önemli değişimlerin oluştuğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırdı. Konaklama açısından küçük ve butik otelleri tercih edenlerin oranı yükselirken ev turizmi, villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve kampkaravan gibi konaklama üniteleri de yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle, doğaya ve çevreye saygılı olan, 'sorumlu turizm' yapabilen ve farklı alternatifler, dijital hizmetler sunabilen sektör temsilcilerinin 2022 yılında daha başarılı olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.