Tatilde dijitalin payı % 85’e kadar çıktı

TATİL rezervasyonlarında her 10 satıştan biri artık dijital kanallar üzerinden yapılıyor. 2022 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Tatilbudur. com CEO'su Onur Otruş, "2022 Ekim'de senelik hedefimiz olan 1.2 milyon misafirin üzerine çıktık. Ciro olarak tüm kategorilerde yüzde 155 büyüdük. 2023 için hedefimiz 1.5 milyon turist" dedi. Turizm sektöründe dijital dönüşümün ivme kazandığını belirten şirketn Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Nefesoğlu ise "Online kanallardan satışların payı yüzde 85 civarında. Bu nedenle sektörde öncü marka olarak teknoloji odaklı dönüşüm sürecinde bu sene öncelikle tüketici ihtiyaçlarını analiz ederek web sitemizi ve uygulamamızı yeniliyoruz" şeklinde konuştu. Operasyon ve Kontrattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk ise tüketici nezdinde erken rezervasyonun önemine değinip; 2022 yılında erken rezervasyon deneyimi ile avantaj yaşayan tüketicinin erken rezervasyon ön taleplerini beklenenden önce yaptığını belirtti.