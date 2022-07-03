Tatvan Belediyesi tek seferde 200 milyon TL’lik yatırımın temelini attı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilk olarak kangren haline gelen Tatvan'ın altyapısını baştan aşağı yeniledi. Başkan Geylani, altyapının ardından büyük yatırımlar için kolları sıvadı. 4 büyük yatırımın temeli atıldı. Yıl bitmeden hepsi halkın hizmetine sunulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Tatvanımıza ne yapsak azdır. Halkımız için daha çok koşturacak, daha fazla yatırım için gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikametten ayrılmadan "halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Geylani, Yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksinin, gençlik merkezi ve tenis kortlarının, Futbol Sahası ve Spor Kompleksinin ile sporcu fabrikasının temellerini attık. Yıl bitmeden hepsinin açılışını da yapmayı planlıyoruz. Bizlere bu yatırımlar için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e teşekkür ediyorum diye konuştu.

TATVAN İLK DEFA YÜZME HAVUZUNA KAVUŞUYOR

SABAH'a açıklama yapan Geylani'ni şunları söyledi: "18 bin metrekarenin üzerine yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile Tatvan için büyük bir eksiklik olan 'Yüzme Havuzu' açığını kapatmış oluyoruz. Tatvan'da artık sadece yaz aylarında Van Gölü'nde değil, 12 ay yüzmek isteyen yüzebilecek. Yüzme havuzu kompleksinde açık sahalar, dinlenme alanları, yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun parkları ve spor aletleri de yer alıyor.

Sporun her alanına ev sahipliği yapmak istediğimiz için büyük bir gençlik merkezi ve tenis kortları yapıyoruz. Gençlik merkezi kampüsünde ikisi kapalı olmak üzere toplamda 4 Tenis Kortu ve Futbol Sahası yer alacak. Yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızı da düşünerek, 'yürüyüş ve ayrıca koşu parkurları'nı da kampüsün içinde yapıyoruz.

Projenin bitimiyle beraber, Uluslararası ve ulusal bazda yapılacak Tenis Şampiyonasını Tatvan'da yapmayı planlıyoruz. Gençlik Merkezi'nin içindeki futbol sahası ile yetinmedik vatandaşlarımız için Büyük bir Futbol Sahası ve Spor Kompleksi de yapıyoruz. Spor Kompleksinin içinde de Basketbol, Antrenman ve Tenis Sahası da yer alıyor."

SPORCU FABRİKASI İLE 7 FARKLI SALONDA, 7 FARKLI BRANŞ AYNI ANDA SPOR YAPACAK

"Çok önem verdiğimiz projelerden biri olan 'Sporcu Fabrikası' ile gençlerimizi spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz" diyen Geylani, "Sporcu fabrikamız ile gençler artık Güreş, Judo, Tekvando ve Hentbol branşlarında da kendilerini gösterebilecek. Bizim durup dinlenecek, vaktimiz, zamanımız yok. Göreve geldiğimiz günden bu yana "İşimiz İcraat" dedik ve bu düstur ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.