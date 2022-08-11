Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 13,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 219 bin 493 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4, aylık bazda da yüzde 9,8 arttı.

Türkiye'de haziranda 1 milyar 528 milyon 58 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 2 artış, aylık yüzde 3,9 azalış kayıtlara geçti.

Haziranda 122 milyon 212 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 13,3 arttı.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 11,7 artarak 5 bin 16 tona yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi ve tavuk eti üretimi yüzde 10 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı.