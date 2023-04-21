Tavukçular Çin’e “ayak” basacak

Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün ihraç kalemleri arasına girerken, tavukçular bu alanda hedef yükseltti. 50'ye yakın tavuk firmasının Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çin'e tavuk ayağı ihraç etmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi.Mevcutta Çin'e yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık tavuk ayağı satan tavukçuların bu alandaki ihracat hedefi ise yıllık 500 milyon dolara yükseldi. Çin'e yapılan ihracatta başı çeken tavuk ayağında ihracat son bir yılda yüzde 355 artışla 6 bin 753 tondan 2022'de 30 bin 741 tona yükseldi. Çin'de yine önemli bir pazarı olan tavuk kafası için de girişimlerin bulunduğu belirtildi.