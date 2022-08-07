Tayvan-Çin krizi Türkiye’ye fırsat doğurabilir

RUSYA-Ukrayna savaşında hem arabulucu rolü üstlenen hem de ticaret akışı konusunda krizi fırsata çeviren Türkiye, Tayvan ve Çin arasındaki kriz ile ilgili olarak da ciddi bir potansiyel barındırıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Çin'in Tayvan etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü. Çin ve Uzakdoğu'ya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir. Tayvan dünya çip üretiminin yüzde 60'ını karşılıyor. Avrupa ülkeleri ne kadar çipsiz üretim yapabilirler, Tayvan'ı ne kadar gözden çıkarabilirler bilmiyoruz ama bazı fırsat sinyalleri alıyoruz" dedi. Yeni yönetimin 100 günlük karnesini açıklayan Tecdelioğlu, 550 firma ile görüşme yanında 8 ana sektör ve 17 dernekle toplantılar yaptıklarını, bunun haricinde üç fuara milli katılım düzenleyip; ilave 3 tane de Ur-Ge projesi başlattıklarını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'ye Rusya kaynaklı ciddi bir talep oluşmaya başladığını kaydeden Tecdelioğlu, "Almanya, İtalya ve Fransa'dan alamadıklarını bizden alıyorlar" dedi.