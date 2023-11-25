Tayvan halkından AKUT’a 1 milyon dolarlık bağış

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında protokol imzalandı. AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih – Yang HUANG'ın imzaladığı protokol kapsamındaki proje, 3 aşamalı olarak hayata geçecek. Operasyon ve eğitim amaçlı malzeme desteği, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri / itfaiye çalışanları ortak eğitim programı ve AKUT'un uluslararası düzenleyeceği toplum bilinçlendirme faaliyetlerine destekten oluşan proje 6 Şubat depremlerinin ardından Tayvan halkı tarafından yapılan 1 milyon dolarlık bağış ile gerçekleştirilecek. Bağışın yüzde 85'i malzeme temininde, yüzde 10'u eğitim programında, yüzde 5 ise uluslararası etkinliğin masraflarında kullanılacak.

"AKUT, TAYVAN HALKI İÇİN BİR DOSTLUK SİMGESİ"

İmza töreninde konuşan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih – Yang HUANG, "Türkiye'de yaşanan Marmara depreminin acıları henüz silinmemişken, hemen ardından Tayvan'da yaşanan deprem felaketinde ülkemize ilk gelen Türk ekibi AKUT olmuştu. O nedenle AKUT'un Tayvan halkında çok ayrı bir yeri vardır. Bu hassasiyet ile 6 Şubat depreminde çok hızlı hareket ederek 400 tonluk yardım malzememizi deprem bölgesine ulaştırdık. İkinci gün de 130 kişilik arama kurtarma ekibi ve 5 arama köpeğimiz ile deprem bölgesindeydik. Karşılıklı yaşadığımız bu süreçler AKUT'u Tayvan halkı için bir dostluk simgesi haline getirdi" şeklinde konuştu.

64 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞIN 1 MİLYON DOLARLIK KISMI AKUT'A YAPILDI

6 Şubat depreminde insani yardımların yanı sıra 1 ay gibi kısa bir sürede 64 milyon dolar tutarında bir bağış topladıklarını da ifade eden Temsilci Volkan Chih – Yang HUANG, "Bağışlarımız ile deprem bölgesinde şu ana kadar 10 farklı projeye katkı sağladık. Şimdi de bağışın 1 milyon dolarlık kısmını AKUT'a bir proje kapsamında sunuyoruz" dedi. 3 aşamadan oluşan proje hakkında bilgi veren Temsilci Volkan Chih – Yang HUANG, "İlk aşamada AKUT'un mevcut malzeme gücünü arttırıp daha iyi teknolojiler ile afetlere müdahalesine destek sağlayacağız. İkinci aşamada Tayvanlı arama kurtarma ekipleriyle AKUT'un ortak eğitimleri yer alacak. Bu sayede Tayvan ve AKUT arama kurtarma ekipleri arasındaki bilgi ve deneyimler karşılıklı paylaşılmış olacak. Üçüncü aşamada ise AKUT'un uluslararası arenada düzenleyeceği sempozyumlara destek vereceğiz" dedi.

"TAYVAN HALKININ KATKILARI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

1999 depremi sonrasında AKUT'un misyonunun farklılaşarak 20 yıl içerisinde çok daha geliştiğini kaydeden AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ise imza töreninde yaptığı konuşmasında "AKUT, 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışma Grubu INSARAG'ın üyesi olmuş ve 2011'de "Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip" grubunda Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk kurum olmuştur. Bu kapsamda uluslararası birçok operasyona katılarak dünyanın dört bir yanından benzer kuruluşlar ile birlikte eğitimler aldık, tatbikatlar gerçekleştirdik. 6 Şubat depreminde de daha önce iş birliği yaptığımız kuruluşlarla bu kez kendi ülkemizde birlikte arama kurtarma operasyonlarına katıldık" dedi. 6 Şubat depreminde 30 ekibimizden 850'si sahada 300'den fazlası ise operasyon merkezinde ve masa başında olmak üzere 1100'ü aşkın gönüllü, 59 araç ve 3 arama köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini anımsatan Akverdi, "O günden bu yana gerek yurt içinden gerekse yurt dışından derneğimize bağışlar yapılıyor. Tayvan halkının bu kapsamda gerçekleştirdiği bağış bizim için çok kıymetli. Özellikle genel bağış bütçesinin bir kısmını bir STK olarak bizimle paylaşıyor olması bizim için ayrı bir gurur. Tayvan halkına bu değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği olan AKUT, bir grup dağcının bir araya gelmesiyle zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirme hedefiyle 1995 yılında kurulmuş ve ilk kurtarma faaliyetini Uludağ'da gerçekleştirmiştir. 14 Mart 1996 "AKUT Arama Kurtarma Derneği" adı altında resmî kuruluşunu tamamlamıştır. 1999 yılında 'Kamu Yararına Dernek' statüsünü kazanan dernek yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya dönüştürmek ve insan hayatı kurtarmak için faaliyetlerine devam etmektedir. 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışma Kurulu INSARAG'ın üyesi olan AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara uygun, arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre "Ağır Arama-Kurtarma Ekibi" (Heavy) ve "Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi" (Medium) olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma içerisinde AKUT, 2011 yılında "Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip" grubunda Türkiye'de bu sertifikayı alarak ilk olmuştur. 2018 yılında Bulgaristan'ın Montana kentinde düzenlenen "INSARAG" yeniden değerlendirme sınavıyla aynı zamanda gerçekleşen AB ModEX tatbikatını da başarıyla tamamlamıştır. Böylece "Avrupa Sivil Koruma Mekanizması (EUCPM)'na Türkiye'den giren ilk kentsel arama-kurtarma ekibi olmuştur.