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Giriş Tarihi: 17.3.2022 10:49 Son Güncelleme: 17.3.2022 11:14

TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

Batman’da öğrencilerle bir araya gelen Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemlerinin mimarı olan BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve Kızılelma bu iki insansız hava aracının muharebe tarihinde devrim yapacağını söyledi.

Batman Üniversitesi Batı Raman rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşiye katılan Bayraktar, insansız hava sistemleri hakkında önemli açıklamada bulundu. BAYKAR serüvenine yüksek teknoloji üzerine çalışmalarla başladıklarını ve bu evreye nasıl geldiklerini anlatan Bayraktar, "Nasıl" ve "Niye" sorularını öne çıkararak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"19 ÜLKEYLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI"

Bayraktar, "2005 yılında Türkiye savunma sanayiinde büyük oranda dışa bağımlıyken 15 yıl sonra robot uçaklar olan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar Akıncı TİHA gibi milli platformlar ile bu alanda lider ülkelerden biri haline geldi. Asıl olan tasarım, yazılım ve bilgidir. Biz tasarımları kendimiz hep özgün yaptık ve sistemleri milli olarak geliştirdik.

Geliştirdiğimiz yeni uçakların devreye girmesiyle muhabere sahasında bir devrim yaşanacak. Şu an geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. BAYKAR, şu anda dünyada en çok ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş olan firma. Dünyada da Türkiye alanda ilk üçte diyebilirim. 19 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı ve birçoğuna ihraç edildi" dedi.

TEKNOFEST'TE 500 BİN BAŞVURU

TEKNOFEST ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bayraktar, TEKNOFEST sürecinin gelişimi ve gençlerin bu festivale katılımları ile beşinci yılında 500 bin başvuru aldıklarını kaydetti. Her geçen gün bu sayının artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayraktar, ülkenin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmak ve bu kapsamda ülkedeki milli teknoloji ekosistemini geliştirmekten mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
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