TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

TEKNOFEST'TE 500 BİN BAŞVURU

TEKNOFEST ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bayraktar, TEKNOFEST sürecinin gelişimi ve gençlerin bu festivale katılımları ile beşinci yılında 500 bin başvuru aldıklarını kaydetti. Her geçen gün bu sayının artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayraktar, ülkenin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmak ve bu kapsamda ülkedeki milli teknoloji ekosistemini geliştirmekten mutlu olduklarını sözlerine ekledi.