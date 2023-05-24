TBB’den bankacılık sektörüne ilişkin açıklama

TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bankacılık sektörünün yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğu belirtilerek, "Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir. Bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir." denildi.