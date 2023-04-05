TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplandı

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit etmek üzere kurulan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş başkanlığında toplandı.

Köktaş, bugün balıkçılığa yönelik farklı iş kollarından sivil toplum örgütlerini dinleyeceklerini ve bir rapor hazırlayacaklarını anlattı.

Balıkçılığın önemine işaret eden Köktaş, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin bu sektörden en üst düzeyde istifade etmesi, bu süreçte de türlerin yok olmaması için gerekenleri ortaya koyacaklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunun çalışmalarını tamamlayabileceğine dikkati çeken Köktaş, "Biz, Komisyon olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz, kimi dinlememiz gerekiyorsa dinleyeceğiz, misyonumuzu tamamlayacağız." diye konuştu.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kul ise karada çalışanlara uygun hazırlanan kanunların, deniz çalışma ortamına uygulanmasının büyük sorunlar yarattığını vurguladı.

Balık çiftliklerinin son dönemde avlak sahalarının içine yapıldığını dile getiren Kul, çiftliklerin kurulması aşamasında balıkçılık sektörüyle istişarede bulunulmasını önerdi.

Türkiye'de kişi başına balık tüketiminin 6,5 kilo olduğunu ifade eden Kul, bunun artırılmasına yönelik tedbirler alınmasını istedi.

"TÜRK BALIKÇISI KOTAYA UYAR MI"

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy da av yasaklarının olduğu sahalarda istilacı türlerin artış gösterebildiğine işaret ederek, bu yasakların, ilgili bölgedeki balık popülasyonunu etkileyip etkilemediğinin ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

Aksoy, Moritanya'da balıkçılık yapan ilk Türk olduğunu anımsatarak, "Bugün Moritanya'da da balığı bitirdik. Yeni yerler bulun bize." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir balıkçılık yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu mesleğin sona erebileceğini belirten Aksoy, "Son reisler olabiliriz." dedi.

Mehmet Aksoy, Türkiye ile özdeşleşen hamsinin, balığa yem olarak değil vatandaşa sunulması gerektiğini vurgulayarak, günü kurtaracak adımların, bu sektöre büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Moritanya'da balıkçılık sektörüne kota getirildiğini anlatan Aksoy'a, Komisyon Başkanı Köktaş, "Kotaya uydunuz mu" sorusunu yöneltti. Aksoy, "Türk balıkçısı kotaya uyar mı? Biz gittiğimiz yerde balığı kurutmadan bırakmayız." yanıtını verdi.

Aksoy, Türkiye'de balıkçılık sektörüne kota getirilmesini, bölgesel balıkçılık yapılmasını ve küçük balık tutulmamasını önerdi.

Komisyonda, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, görüşlerini dile getirmeye devam ediyor.