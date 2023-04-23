TBMM Başkanı Şentop, Meclis’te yerli makam aracı Togg’u kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunun ardından Şeref Holü'nde kendisini bekleyen çocuklar ile fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Şeref Merdivenleri önünde bulunan makam aracı Togg'un şoför koltuğuna oturan Şentop, beraberinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile Meclis kampüsünde tur attı.

Daha önce şehirlerarası seyahat etme imkanı da bulduğu aracın çok rahat, konforlu ve sessiz olduğunu anlatan Şentop, "Çabuk hızlanan güvenli bir araç." dedi.

Herkesin Togg alması tavsiyesinde bulunan Şentop, bir gazetecinin "Çok pahalı." demesi üzerine, "Pahalı değil. Diğer markalarla mukayese ettiğinizde fiyatı gayet iyi. Yerli ve milli olduğu için fiyatı indirimli." ifadelerini kullandı.