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Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:40

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı bütçesinin maddelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, aziz milletimizin sarsılmaz birliğine, kardeşliğine, güvenliğimize yönelik hain ve alçak terör saldırısını, bu saldırıyı yaptıran bölücü terör örgütü PKK'yı ve bu terör örgütüne destek veren herkesi, her türlü karanlık gücü ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum" dedi.

AA
TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, aziz milletimizin sarsılmaz birliğine, kardeşliğine, güvenliğimize yönelik hain ve alçak terör saldırısını, bu saldırıyı yaptıran bölücü terör örgütü PKK'yı ve bu terör örgütüne destek veren herkesi, her türlü karanlık gücü ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesi üzerinden görüşmeler sürüyor.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, birleşimin başında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır diledi. Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Bozdağ, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, aziz milletimizin sarsılmaz birliğine, kardeşliğine, güvenliğimize yönelik hain ve alçak terör saldırısını, bu saldırıyı yaptıran bölücü terör örgütü PKK'yı ve bu terör örgütüne destek veren herkesi, her türlü karanlık gücü ve yularını elinde tutan ülkeleri lanetliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, hiçbir terör saldırısının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, milletin birliğini ve kardeşliğini, huzur, güven ve barış ortamını bozamayacağını söyledi.

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TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
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