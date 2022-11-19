TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu heyetinden Akkuyu NGS’de inceleme





"DÜNYADA AYNI ANDA 4 ÜNİTENİN BİR ARADA YAPILDIĞI TEK SANTRAL"

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, dünyanın aynı anda 4 ünitesinin bir arada yapıldığı ve bu anlamda en büyük nükleer santrali inşaatının Akkuyu Nükleer Santrali'nde devam ettiğini söyledi. Komisyon olarak bugün Akkuyu'da incelemelerde bulunduklarını belirten Altunyaldız, "Gördük ki tüm 4 ünitenin inşaatı da aynı anda devam ediyor. 2023 yılında, ülkemizin 100. kuruluş yıldönümünde ilk ünitenin devreye alınabileceğinin bilgisini aldık. Bunun yanında diğer ünitelerin de sırayla devreye gireceği belirtildi. Toplamda 26 bin çalışanı olan ve bunun yüzde 90'a yakını Türk işçi ve mühendislerinden oluşan bir alandayız. Teknoloji olarak çok büyük bir aşamanın olduğunu ifade edebiliyoruz. Çünkü nükleer güç santralinin teknolojisini edinme yetenekleriyle de burada Türk mühendisleri yetenek kazanıyor. Bundan sonraki aşamalarda hem Türkiye'mizde yapılacak ilave nükleer güç santrallerinde hem de dışarda yapılabilecek nükleer güç santrallerde hem partner olma hem de yetenek paylaşımına gelen bir ülke konumunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.