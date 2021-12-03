Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCDD, kamuda bir ilke imza attı
Giriş Tarihi: 3.12.2021 14:59 Son Güncelleme: 3.12.2021 15:03

TCDD, kamuda bir ilke imza attı

İHA
TCDD, kamuda bir ilke imza attı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) demiryolları standartlarına uygunluk belgesi alarak kamuda ilke imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü'nün TS EN 13232 demiryolu uygulamaları-demiryolları standartlarına uygunluk belgesini almaya hak kazanarak bir ilke imza attı.

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA TCDD ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLDİ'

Türkiye'nin demiryollarında makas ihtiyacını karşılayan önemli merkezlerden olan ve yüzde 93 yerlilik oranı ile çalışmalarını sürdüren TCDD Çankırı Makas Fabrikası, TSE tarafından yapılan incelemeler sonucunda kalite yönetim sistemi, üretim yeterliliği, makine tezgah parkı ve kapasite açısından uygunluğu tespit edilerek "TS EN 13232 Uygunluk Belgesi" almaya hak kazandı. Bu belge, TSE tarafından Türkiye'de ilk defa TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü'ne verilmiş oldu.

Fabrika ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine de sahip olma özelliğini taşıyor.

'FABRİKAMIZ DEMİRYOLU MAKAS ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

TSE Uygunluk Belgesi, TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş'a takdim edildi.Törende konuşan Akbaş, "Fabrikamız demiryolu makas üretiminde önemli bir yere sahip. Personelimizin özverili çalışmaları sonucunda TSE tarafından bu belgeyi almaya hak kazandık. Bir kamu kuruluşu olarak bu belgeyi almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TCDD, kamuda bir ilke imza attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA