TCDD yolcularının seyahatleri "Hikaye İstasyonları" ile daha keyifli hale gelecek

Bartın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Karlıtepe'nin okuma otomatı fikri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce uygulanabilir proje olarak değerlendirildi.

Proje, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD koordinasyonunda Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince tasarlanan prototiple hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresium'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" kapsamında tanıtılan projeyi inceledi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da projenin "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" ile hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üretilecek ilk "Hikaye İstasyonları"nın öncelikle Başkentray güzergahındaki banliyö duraklarına konulması, daha sonra da diğer illere yayılması planlanıyor. Böylece yolcular, istedikleri uzunlukta hikaye veya şiirlere otomatlar vasıtasıyla ulaşabilecek.

İÇERİK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILACAK

Karlıtepe, yaptığı açıklamada yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek fikrini Türkiye'ye uyarlamak istediğini, "Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi"ne başvurduğunu ve desteklenmeye değer görüldüğünü söyledi.

Dünyanın pek çok yerinde okuma alışkanlığı kazandırmak adına farkındalık yaratmak için çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirten Karlıtepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de metro duraklarında veya tren istasyonlarında insanların hikaye ya da şiir okuyabileceği bir otomat yapmak istedim. Gençler olarak fikirlerimize önem verilmesi ve desteklenmesi beni hem çok mutlu etti hem de özel hissettirdi. Seyahatleri sırasında yolculara dijital ekranlardan ziyade ellerindeki hikaye fişleri ile keyifli vakit sunmayı, okuma alışkanlıklarının geliştirilmesini istedim."

Karlıtepe, prototipin daha da geliştirileceğini, tamamen dokunmatik olması planlanan otomatta çeşitli kategoriler sunulacağını ve çocuklar için ayrı bir bölümün yer alacağını ifade etti.

Sunulması planlanan "yemek tarifi" kategorisinin bir yolcuya akşam yemeği için ilham olabileceğini söyleyen Karlıtepe, ayrıca "sizden gelenler" köşesi yapmayı istediklerini dile getirdi.