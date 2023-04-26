TCG Anadolu’ya ziyaretçiler akın akın gidiyor

GAZİLER GEMİYE HAYRAN KALDI

TCG Anadolu savaş gemisini Sakarya Sapanca'dan Kıbrıs Muharip Gaziler olarak gelen Fikret Turgut, Adnan Toker, Şükrü Şirin ve Hasan Fehmi Çorbacıoğlu, "Açıkçası ülkemizin böyle gemisinin olması çok gurur verici. Gayet güzel bir gemi. Helikopterler olsun, arabalar olsun, uçaklar olsun gayet güzeldi. Fevkalade muhteşem ve iftiharımız olan bir gemi yapmışlar. Biz böyle muhteşem gemiyi ilk kez görüyoruz. Kıbrıs savaşında elimizdeki imkanlarla savaşmıştık. Ama şimdi çağ atladığımızı gördük. Türkiye'nin gururu torunlarımızın gelecek güvencesi olan savaş gemisini gezmekten mutlu olduk. Savunma sanayiinde ülkemizin yerli üretimi olan bu gemi bizim nerelere geldiğimizi gösteriyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demirci'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu hem bizim hem de geleceğimiz için çok büyük bir teknoloji. Bu günleri gördükten sonra gözümüz açık gitmeyeceğiz" dedi.