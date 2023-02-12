TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri sağlık üssüne dönüştürüldü





"DEPREMİ YAŞAYANLARA TEK BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUM; EN ÖNEMLİ ŞEY SABIR"



Yüzyılın felaketinde enkaz altında yaşadığı zor anları anlatan bir başka depremzede ise, depremden 2 saat sonra kendisini kardeşinin çıkardığını belirterek, "Enkazdan 2 saat sonra çıktım. Çok zordu. Nefes darlığım var. Ayağım havada asılıydı. Başım da aşağıya düşmüştü. Bağırdım, ses geliyor. Ama burada bir sözüm var; iş makineleri enkaz yerine gittikleri zaman kontakları kapatmaları lazım. Ses duyulmuyor. Orada kamyon çalışıyor, itfaiye çalışıyor, ses çıkmıyor. Bağırıyorsun, motorun sesi benim sesimden daha güçlü. Enkaz yerlerine giden ağır makinelerin çalışma anı yoksa kapatmaları lazım. Ses duyulsun. Beni kardeşim çıkarttı. Telefonum deprem esnasında düştü. Düşünce kardeşimin telefonu çaldı. Açamayınca kapandı, telefon benden uzaktı. Arabasına binip geldi, bağırıyor, sesini duydum. Orada gençler vardı, çağırdı. O gün de yağmur yağıyordu. Üzerimdeki enkazı iplerle bağladılar, arabayla çektiler. Ben şanslıydım. Pencereden atlamak isterken orada durdum ama eşim, çocuğum vefat etti. Bu depremi yaşayanlara tek bir şey söylemek istiyorum; en önemli şey sabır. Benim nefes darlığım var diye sabrım azdır ama ben ancak sabırla buradan çıkacağımı düşündüm" şeklinde konuştu.