Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı
Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:56

TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı.

AA
TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak’ta ziyarete açıldı

Zonguldak'ta limana yanaşan gemiyi gezen ziyaretçilere bilgi veren görevliler, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin, 2011'de Türk Deniz Kuvvetlerince Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edildiğini anlattı. Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

Vali Mustafa Tutulmaz, gemiyi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nusret Mayın Gemisi, tarihimizde önemli gemilerden birisidir. Çanakkale Savaşı'nın en önemli kahramanlarından birisidir. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür. Orijinaline uygun şekilde yapılmış. Müze olarak kullanılıyor. Vatandaşlarımızın gün boyu ziyaret etmelerini istiyoruz" dedi.

Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA