TCMB Başkanı şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması





Ekonomik modelin iyileşebilmesi için Türk lirası kredilerinin önemli olduğunu belirten Kavcıoğlu, ''Türkiye ekonomi modelinin işleyebilmesi için finansa erişimde uzun vadeli TL kredilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm politikamızı buna göre oluşturduk. İş dünyamıza, yüzde 9 ile ihracat artışı veya ithal ikamesi sağlayacak yatırımlar için bankalar aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Bu kredilere firmaların erişimi ve limit noktasında bir problem yok.